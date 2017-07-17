Правила выбора сумки: сколько их должно быть и на что смотреть перед покупкой

Что является чуть ли не главным аксессуаром у женщины? Конечно же, сумка. Это может быть маленький клатч или кожаный “баул”, но сумка есть у каждой. И выбрать ее в специализированном магазине довольно непросто: яркие цвета, принты, изящные застежки так и манят, призывают купить подобные сумочки. Но стоит ли брать первую попавшуюся модель? Вообще на что смотреть, если вы хотите купить прочную, стильную и вместительную сумку?

Нюансы, на которые стоит обратить внимание при покупке!

Первое правило - не покупайте одну сумку, чтобы и на работу ее носить, и на вечеринку с ней же являться. Мало того, что она быстро надоест, так еще и внешний вид ее придет в негодность довольно быстро. Стоит иметь в своем гардеробе минимум три сумки разных видов: удобную рабочую, простую для выхода на улицу днем и красивую вечернюю.

Правило номер два - не стремитесь купить самую дорогую сумку из тех, что представлены в магазине. Это - дополнительные траты на одежду и обувь, которые будут этой сумке “соответствовать”. Ведь вы не будете носить сумку от Chanel с рваными джинсами и простой футболкой?

Но и дешевую сумочку на сезон тоже не стоит выбирать. Она может быть красиво украшена вышивкой, стразами и цепочками, а вот ее застежки быстро придут в негодность. Также дешевые сумки довольно скоро потеряют свой цвет и форму.

Когда рассматриваете сумку, обязательно проверьте ее дно и бока. У хорошей сумки дно не провисает, она хорошо сохраняет форму. Осмотрите все молнии, застежки и заклепки.

Не стоит брать светлые сумки на каждый день, если не хотите регулярно очищать их от пятен и пыли. Для повседневности подойдут сумочки темных тонов из кожезаменителя или синтетики. А вот ради того, чтобы сразить всех на корпоративе или банкете, можно купить и лаковую сумку яркого цвета.



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