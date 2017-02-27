Современный маникюр. Как определить подходящий стиль?

Многие не понимают, что нельзя себя ограничивать одним способом и при чем это касается не только маникюра и но и всей моментов в жизнь. Стоит понимать, что различные типы маникюра позволяют выбрать тот вариант дизайна ногтей, который будет не просто привлекательным, но и комфортным. Стоит раз и навсегда запомнить, что маникюр это не только длинные или нарощенные ногти. Подобная отрасль косметологии описывает самые разные услуги, которые касаются работы с ногтями. Даже срезанные под ноль ногти могут быть весьма привлекательными, если они здоровы и ухожены. Безусловно, огромное влияние на красоту ногтя имеют специалисты, которые выполняют маникюр. Но это не означает, что весь процесс нельзя выполнить самому, например, в статье - учимся делать маникюр, Вы узнаете насколько это выгодно, важно и наконец, ответите себе на вопрос: «Стоит ли начинать?».

Как найти свой стиль ногтей?

Если интересует маникюр в студии, стоит сначала рассмотреть услуги, которые предлагает этот салон. Собственно, большинство методик создания уникального маникюра начинаются с дизайна. Многие женщины ориентируются на использование классических подходов, другие же выбирают более творческие варианты маникюра. Узнав о различных типах дизайна ногтей, можно выбрать наиболее оптимальный их вид. Кому-то удобно жить и работать с короткими ногтями, а кто-то не против отрастить настоящие коготки. Причем, женщины с длинными ногтями часто без проблем выполняют различную работу по дому. Тут все завит от привычки. К тому же длинные ногти визуально делают руки изящнее и тоньше.

Посоветовавшись с профессионалом, можно решить, какой именно стиль ногтей подходит лучше всего. С целью выбора идеального варианта маникюра, стоит обратить внимание на информацию, представленную производителями лака.

Относитесь к выбору принадлежностей с определенной долей скепсиса!

В процессе покупки особое внимание рекомендуется уделить компании, которая поставляет изделия. Можно покупать товары от известных брендов, которые уже хорошо себя зарекомендовали на рынке и считаются разработчиками уникальных изделий. Доказательство высокого качества продукции заключается в первую очередь в отличных отзывах. Но далеко не все дешевые варианты являются плохими, особенно если данный товар или технология имеет положительный отклик.

Специалисты и сами покупатели отмечают потрясающие свойства шеллака, отличный цвет ногтя после его нанесения и огромный ассортимент. Сама технология производства Shellac ориентирована на то, что пользователи будут применять лак, который отлично держится на ногте в течение нескольких недель. Некоторые называют это чудом маникюра, поскольку ранее самые лучшие лаки держались на ногтях не больше 5 дней при очень бережном поведении с руками. В маникюрной промышленности давно возникала идея увеличить срок действия обычного лака, но лишь при помощи Shellac такая возможность была достигнута.



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