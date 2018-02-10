Тенденции моды на весну и лето 2018.

Совсем уже привычным стало то, что время идет, и предпочтения в мире моды меняются, причем с бешеной скоростью. Возвращение стилей прошлых столетий, совсем новые образы – такой круговорот тенденций происходит ежегодно и порой очень трудно уследить за всем этим.

Несмотря на то, что минимализм продержался в рамках моды не один сезон, его популярность не уступает другим направлениям. Это касается и тенденций предстоящего теплого сезона, но не многие выразили свою симпатию лаконичности. Большинство дизайнеров в своих новых коллекциях решили перейти от минимализма к максимализму и использовали различные цветовые гамы, большое число способов отделки, обильность аксессуаров и весьма веселые образы. В преддверии весны и тепла подиумы заполонили наряды, выполненные при участии разнообразных страз, пайеток, цветов, листьев, воланов, было замечено довольно большое количество кружева и бахромы, а также воланов, рюшей и многоярусность одежды.

Обувь …

Начнем, пожалуй, с низов. Касательно обуви дизайнеры предлагают подальше отойти от классического стиля и добавить в свой образ новизны и современности. На данный момент остается в моде эргономика и удобство, то есть с легкостью можно взять красивые белые кроссовки, конечно же, с укороченными носками - https://kolgot.net/noski-golfy_ukorochennye и они прекрасно будут сочетаться с легким платьем. Самые популярные цвета обуви этого сезона это золотистый, все оттенки красного, черный. Приветствуется и наличие различных декоративных элементов таких рак ремешки, застежки, замочки, шнуровка, бантики, прозрачные широкие каблуки, перья, блестки, стразы, кружево, особенно модные босоножки, как на танкетке, так и на каблуках и шпильках и даже на плоской подошве.

Брюки, джинсы …

Брюки весной и летом этого года будут, несомненно, очень модны. Актуально будет все, и незабвенная классика, и взбалмошная современность. Единственная оговорка в выборе брюк – обязательное присутствие насыщенного цвета, дизайнеры в большей степени предпочли все оттенки красного. Не стоит забывать, естественно, о модных стразах, вышивке и узорах.

А что касается джинсов – здесь полная свобода выбора, начиняя от цвета и заканчивая фасоном. Особенно актуальны снова рваные джинсы ярких и кислотных цветов классического покроя.

Платья и верхняя одежда

Здесь дизайнеры не постеснялись и воплотили все свои задумки в реальность, начиная от легких платьев и заканчивая платьями, строгого прямого покроя. Предпочтения все же отдали платьям миди и макси простого покроя, главное внимание при пошиве которых уделили талии. Для того, чтобы лучше ее подчеркнуть используют драпировку, корсеты, всевозможные ремешки. Ткань должна быть легкая, светлой расцветки с узорами в вид цветов, а большую признательность получили изображения с персонажами мультфильмов. Причем лучшим дополнением для этих самых платьев признали облегченные кроссовки или кеды.

Что касается верхней части нарядов, то здесь лучше выбрать топы и майки укороченного фасона, а вот привычные для всех топы средней длины и удлиненные лучше всего выбрать, как ни странно, представителям молодежи. Открытость маек и топов не ограничивается их длиной, открывать можно все, и спину, и зону декольте, и плечи, и чем больше – тем лучше.

Аксессуары

Самыми популярными сумками в будущем сезоне будут сумки на ремне, рюкзаки через плечо, мешковидные, конверты, аккуратные и небольшие чемоданчики, плетеные, выполненные из кожи рептилий и меховые сумки, и даже наличие нескольких сумок одновременно.

Вместо заключения

Главное, при выборе своего гардероба этой весной и летом не забывать о чувстве вкуса и гармонии, помнить, что стразы, блестки, пайетки и узоры не должны слишком загромождать образ в целом, иначе можно запросто стать объектом насмешек. А для того, чтобы избежать этого казуса, лучше всего чередовать вещь с разнообразными украшениями и довольно простую.



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