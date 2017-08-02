Выбираем свитер для ребёнка. Что учесть при покупке?

Вязаные изделия являются одним из самых покупаемых видов одежды. К таким изделиям относится и свитер. И если выбрать свитер взрослому человеку не составляет труда, то выбрать свитер для маленького ребёнка - проблема достаточно частая, связанная с самыми различными факторами. О том, на что следует ориентироваться при выборе детского свитера, читайте далее.

Материалы

Первое, на что следует обратить внимание, выбирая детские свитера это, конечно же, материалы, из которых он изготовлен. Выбор свитеров на рынке достаточно велик, но следует обратить внимание на модели, выполненные из натурального материала. При этом, на ощупь одежда должна быть мягкой и ласкать кожу малыша, в противном случае он просто может отказаться его носить, а значит, деньги будут потрачены зря. При этом, важно учитывать и тот момент, что колятся как раз свитера из исключительно натуральных материалов, а потому, важно обращать внимание на те изделия, в которых, помимо натуральных материалов, содержится около 10% синтетики.

А сами материалы могут быть различными:

кашемир;

шёлк;

хлопок;

шерсть.

Заменители – их следует выбирать только в сочетании с натуральными материалами, что уже писалось выше.

Качество

Не менее важно, при покупке вязанного изделия, обратить внимание и на его качество. Важно посмотреть, как он связан, не пропущены ли петли, нет ли зацепок, которые могли появиться при перевозке. Важно также обратить внимание и на изнаночную сторону свитера. В случае, если вязаное изделие имеет небольшой брак, то можно обойтись «малой кровью» и сбив цену, убрать петельки с помощью крючка. Если такой возможности нет, то от некачественного изделия лучше отказаться.

Дизайн

Выбирая свитер для ребёнка, важно ориентироваться на его вкусовые предпочтения, в частности, многие дети очень любят яркие цвета и необычные модели. При этом, некоторые свитера вяжутся с использованием рисунков различных мультяшных героев, один из которых может быть любимцем чада. В таком случае, выбор лучше сделать в их пользу. Но в случае наличия рисунка, важно посмотреть: вязанный он или это просто принт. От этого будет зависеть, как долго прослужит эта вещь, ведь если рисунок нанесён не качественно, то он быстро сотрётся.

Можно выбирать и свитера, которые содержат большие карманы, различные пуговички, молнии, замочки и шнуровки, которые приглянутся любому ребёнку и станут настоящим украшением.

Свитер может быть декорирован и бусинами, но в таком случае важно учитывать возраст ребёнка и его способность беречь вещи, иначе свитер может прослужить в своём первоначальном виде не очень долго.

Таким образом, выбирая свитер для ребёнка, важно учитывать три фактора: материал, качество, дизайн. Ну и, естественно, ребёнку должно быть комфортно в его одежде, ведь дети весьма подвижны, а значит, главное в вязаном изделии для ребёнка – комфорт.



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