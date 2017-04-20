Адаптация ребенка к школе. Как ускорить привыкание и привить желание?

Шесть - семь лет достаточно сложный и ответственный жизненный период каждого человечка. В это время ребенок идет в школу, игровая деятельность, которая была ведущей до этого периода, постепенно заменяется учебной. Жизнь малыша в этот период меняется коренным образом. Именно поэтому данный период называется периодом адаптации к школе.

Перемены малыша, идущего в первый класс, связаны, в частности, с тем, что меняется режим жизни ребенка. Если дошколенок ходил в сад, находился там целый день, гулял на свежем воздухе, спал днем, играл, двигался, то теперь ребенку предстоит проводить первую половину дня, сидя за партой, а во второй – необходимо выполнить домашнее задание, а так еще хочется поиграть, побегать и попрыгать. Поэтому на дневной сон времени практически не остается. Еще сложнее обстоят дела с теми детьми, которые не посещали детский садик. Они, как правило, не привыкли вставать рано и ходить в одно и то же место в течение всей рабочей недели.

По этой причине Вам необходимо заранее начать психологическую подготовку, конечно, частично данную подготовку уже проводят в детском саду, а Ваша задача как родителей это создание определенной мотивации к школе. Одним из довольно простых способов это создание школьного набора предметов еще до 1 сентября. То есть Вам необходимо вместе с ребенком посетить магазин канцелярских товаров и купить ручку, карандаш, линейку, тетради с его любимыми супергероями. Далее на этом сайте выбрать ранец, который понравиться именно Вашему чаду. Дабы ребенок хотел наполнить купленный рюкзак и уже ждал, не дождался, как пойдет в школу.

Другой, не мене значимый, момент, к которому приходится привыкать первокласснику, это новый коллектив. Малыш, все свое дошкольное детство проходивший в одну группу детского сада, играя с одними и теми же детками, привык к ним, привык он и к воспитателю, нянечке. Теперь перед крохой новые и совсем незнакомые ему люди, и он должен адаптироваться и привыкнуть к ним. Очень тяжело в данной ситуации и малышам, не посещавшим садик, они не знали никакого коллектива до того, пока не пошли в класс первый. То есть, для несадовских деток это первый коллектив, и к нему нужно привыкать и адаптироваться. Этим мы хотели бы упомянуть важность детского сада, как такового.

Так же, ребенок, идущий в класс первый, должен привыкать к своему новому статусу. Если, будучи дошколенком, крохе предъявляли одни требования: воспитатель требовал послушания, хорошего питания и больше, вообщем-то ничего другого, то учитель требует еще и правильного выполнения заданий, усидчивости и трудолюбия. Малыш должен терпеливо сидеть за партой, поднимать руку, когда знает ответ на заданный учителем вопрос, внимательно слушать, о чем говориться на уроках. Ребенок и сам осознает, что теперь он не просто дошколенок, а ученик первого класса, так же о новом статусе малышу постоянно напоминают и окружающие его близкие люди, и учитель в школе, говорят о том, что он уже школьник, что это новая ступень в жизни, ответственность.

Все новое, что появляется в жизни первоклассника и о чем говорилось ранее в статье, влияет на психику каждого ребенка, идущего в школу. Лучше, чтобы процесс адаптации проходил постепенно, поэтому и приучать малыша нужно поэтапно. Еще незадолго до школы выработать режим дня, который будет похож на школьный, начать приучать ребенка сидеть за партой, поднимать руку (сначала совсем не на долго, потом время чуть увеличивать), тогда малышу будет проще в первом классе. Очень важно, чтобы период адаптации прошел как можно безболезненней и легче, как для малыша, так и для его близких людей. Поэтому, тут очень важен психологический настрой родителей, ведь если негативно будут воспринимать школу взрослые, то такое восприятие, соответственно, передастся и детям.



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