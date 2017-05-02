Предпринимательские кредиты – виды и способы получения

Не у каждого начинающего предпринимателя есть достаточная первоначальная сумма для начала собственного дела. Также существует множество финансовых проблем у успешных бизнесменов, которые давно завоевали коммерческие рынки. Как для еще не устоявшихся, так и для развитых владельцев бизнеса, чтобы разрешить денежную проблему необходимо обращаться в банковские и другие учреждения для получения кредита. Для различных предприятий существует немало разновидностей финансовой ссуды. Ведь практически для любого предпринимателя получение «живых» средств - превыше всего, потому для получения кредита следует рассматривать все возможные варианты, это и различные потребительские кредиты, займ под залог машины, варианты кредитов под залог бизнеса. Для этого следует ознакомиться со всеми существующими видами кредитования.

Наиболее распространенными по срокам являются: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные займы.

Также кредиты могут выдаваться разными способами. Это разовый способ, кратковременный, кредитная линия и ссуды, выдаваемые на погашение задолженности в других банках.

Займы владельцам малых и крупных предприятий выдаются на различные нужды безбедного существования бизнеса. Например: на развитие бизнеса, здесь денежное довольствие будет зависеть от оборота компании; для закупки необходимого оборудования для улучшения работы организации, условием является целесообразность и рентабельность фирмы; на приобретение недвижимости (дополнительных складов или офисов), которое впоследствии становится залогом отдачи займа; расширение предприятия, обязательным является наличие бизнес-плана будущего развития.

Как для частного лица, так и для предприятий существует перечень требований банка к заемщику. Это определенный период успешности предприятия, не очень большая дальность фирмы от банка кредитора, хорошая кредитная история, отсутствие финансовых долгов перед другими банками, открытие расчетного счета в банке предоставляющего финансовую помощь.

Также существует множество причин, по которым банковские заведения отказывают фирме в оформлении кредита. Или же само предприятие не может, по каким-либо обстоятельствам выполнить условия банка, к примеру, заложить активы, оборудование или товар. Тогда владелец предприятия может воспользоваться обычными системами кредитования. Взять потребительские займы в банке. Оформит кредитную карту или повысить лимит на уже существующей. Или если денежная сумма требуется не слишком большая, можно оформить микроссуду в банке на выгодных условиях.

Но если все, же банковские служащие загоняют вас в тупик, никогда не поздно, а иногда даже полезно принять услуги кредитного брокера. Для чего необходимо хорошо ознакомиться с договором и условиями оплаты данных услуг.



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