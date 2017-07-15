Продажа сладкой (сахарной) ваты - насколько это выгодно?

В жаркое время года многие молодые семьи предпочитают не отсиживаться дома, а прогуливаться по скверам и паркам. Маленькие дети, естественно, нуждаются в развлечениях и вкусностях. Одним из доступных лакомств для детей и взрослых, которое знакомо с детства каждому, является сладкая вата. Производство сладкой ваты - это не только прибыльный, но и веселый бизнес, который подарит массу положительных ощущений.

Что необходимо?

Для начала работы понадобится несколько составляющих. Это, в первую очередь, аппарат для создания сахарной ваты. На таких сайтах как TSFERA можно найти массу вариантов, однако, начинающему предпринимателю не стоит выбирать дорогостоящие модели. Как правило, на первых порах, обеспечить прибыль может автомат среднего уровня.

Также понадобится генератор, который также стоит выбирать по средним ценовым показателям, но стоит учитывать ряд характеристик. Поэтому стоит посоветоваться со знающими людьми и выбрать наиболее оптимальный вариант.

Далее переходим к ингредиентам. Нам понадобится сахар. Лучше всего брать самый обычный, и побольше, нежели потом в процессе работы отвлекаться и отходить за новой порцией сахара. Тростниковый, как правило, под такие нужды не подходит. Также можно приобрести пищевые красители, чтобы радовать детей разноцветной сахарной ватой. В процессе обучения можно научиться создавать из ваты различные фигурки, которые сделают бизнес еще более веселым. Также стоит приобрести специальный купол, который защитит автомат от непогоды и не даст вате разлететься по площади.

Где разместить?

Как правило, автоматы с сахарной ватой размещаются или рядом со школами и детскими садами, или в парках и скверах. Стоит учитывать, что этот бизнес считается сезонным и подойдет только для теплого времени года. Однако, если пункт сбыта сладкой ваты расположен на курорте, то прибыль увеличится в несколько раз, и бизнес будет круглогодичным.

Начинающие предприниматели могут просто так сначала разместить свою точку для пробных дней. Если бизнес пойдет в гору, то можно оформить ИП. ООО в данном случае не выгодно. Каких-либо официальных документов, как правило, для такой торговли не нужно. Поэтому эта идея часто привлекает начинающих предпринимателей, решивших поработать на себя или в свободное время.



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