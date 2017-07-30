Как папе превратить новый год в праздник?

Кто может стать самым лучшим волшебником в канун Нового года в семье? Конечно же, папа. Что может быть лучшим подарком для малыша, если не личный дедушка Мороз? И кто же лучше всех справится с этой ролью – конечно папа! Сегодня такое перевоплощение не требует наращивания волос и бороды. Достаточно просто купить в магазине или взять напрокат костюм. Конечно, нужно не забыть про подарки для вашего малыша и про новогоднее настроение.

По мнению психологов, новогоднее чудо может самым благотворным образом воздействовать на дальнейшую жизнь ребенка. Так, ребенок учится доверять окружающему миру и верить в чудо. А ведь кому, как не нам, знать, что вера в чудо нужна и во взрослой жизни. По этой причине не мешает купить несколько реквизитов для фокусов дабы удивить своих детей, а для того чтобы праздник был незабываемым можно приобрести недорогие фейерверки и с помощью друзей (ассистентов) по просьбе детей и взмахом руки их зажечь. В любом варианте следует подготовиться, потому, как шоу даже самое простое никогда не получиться без дополнительного вмешательства. И ниже мы предоставляем несколько советов о том, как подготовить и провести незабываемый новый год.

Несколько советов, которые помогут вам в создании новогоднего чуда для всей семьи.

1) Самое важное – это новогодняя атмосфера. Нужно заранее украсить дом, нарядить ёлку, накрыть праздничный стол. Делать это лучше всей семьей.

2) Заранее продумайте, чем вы будете заниматься в новогоднюю ночь. И если взрослые могут всю ночь просидеть за праздничным столом, то дети не обойдутся без конкурсов и веселья.

3) Еще одним важным моментом является ночная прогулка под новогодним небом. Что может быть лучше, чем поиграть в снежки всей семьей? Также можно устроить новогодний фейерверк, но главное – помнить о технике безопасности.

Надеемся, что Новый Год в узком семейном кругу станет для вас самым лучшим и незабываемым!



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