Постельное белье из сатина - изысканный и практичный выбор. Свойства, уход и где лучше покупать?

Самой дорогой тканью для изготовления постельного белья традиционно считается шелк. Шелковое белье – это атрибут королевских спален, знак принадлежности к высшему обществу. Как и любой эксклюзив, постельное белье из натурального шелка – недешевое удовольствие. Далеко не каждому такая покупка будет по средствам. Да и использовать это белье не всегда удобно – это скорее вариант для торжественных случаев. А на каждый день есть прекрасная альтернатива – постельное белье из сатина.

Свойства белья из сатина

Сатин – это ткань из натуральных материалов, обычно из хлопка. Она отличается от других особым переплетением нитей, которое делает ее плотной и блестящей. Выглядит качественный сатин дорого и изысканно, ничуть не хуже шелка.

Благодаря своему натуральному составу, сатиновое постельное белье хорошо пропускает воздух, согревает холодными ночами и не вызывает аллергических реакций. Оно гигроскопично, приятно на ощупь и не содержит экологически вредных материалов.

Где купить постельное белье

Популярность сатинового постельного белья очень велика, его можно встретить в каждом специализированном магазине. Цена комплекта, как правило, достаточно высока, но качественное белье стоит этих денег. Оно прослужит намного дольше дешевых аналогов, да и выглядит более эффектно.

Но чтобы сэкономить на покупке и купить постельное белье намного дешевле, необходимо обратить свой взор на предложения от интернет магазинов. Как правило, самые выгодные условия предлагают именно такие компании. Они реализуют продукцию с минимальной наценкой, а значит, с максимальной выгодой для покупателя.

Многие производители имеют собственные интернет-магазины с доставкой – за удачной покупкой даже не придется далеко ехать! Заказ можно оформить за считаные минуты, а ассортимент таких магазинов позволяет выбрать комплект белья на любой вкус.

Купить шикарное постельное белье не так уж сложно. Сатиновое белье – отличная возможность превратить свою кровать в королевское ложе.

Уход за сатиновым бельем

Сатин – довольно неприхотливая ткань, не требующая тщательного ухода. Нужно всего лишь соблюдать щадящий температурный режим при стирке, пользоваться мягкими моющими средствами и не гладить белье при высокой температуре – и комплект долгое время будет сохранять свои замечательные свойства.

Еще одно полезное свойство сатина – его прочность и несминаемость. Поэтому даже после продолжительного использования сатиновое белье выглядит чистым и свежим.



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