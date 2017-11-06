Быстрое лечение гриппа. Советы и рекомендации

Практически каждый человек хотя бы раз сталкивается с таким заболеванием, как грипп. Естественно, все мечтают поскорее вылечиться и восстановиться после гриппа, так как болезнь эта не из приятных. Помимо того, что он наносит серьёзный удар по организму человека, а также опасен различными осложнениями. Очень важно правильно себя вести, когда подступил грипп.

Для начала необходимо отправиться к врачу, так как только он может вообще понять действительно ли человек заболел гриппом, а также назначить подходящее лечение. Вообще, в домашней аптечке обязательно должно быть жаропонижающее, которое можно будет использовать в том случае, если вдруг поднимется высокая температура. Также понадобятся противовирусные препараты - https://stopillness.ru/ingavirin-instruktsiya-po-primeneniyu/, которые будут способствовать более быстрой борьбе с вирусами и, соответственно, более быстрому восстановлению. В аптечке должны быть средства, которые способствуют выработке интерферона, растительные стимуляторы иммунитета, отхаркивающие препараты и т.п. Лучше всего, чтобы эти препараты всегда были под рукой, так как грипп обычно подступает незаметно.

Есть определённые правила, которых следует придерживаться при лечении гриппа.

Во-первых, обязательно нужно соблюдать постельный режим, ведь организму для полного восстановления необходим отдых. Нужно постараться забыть обо всех делах, так как они обязательно подождут и к ним можно будет вернуться после выздоровления, а вот здоровье ждать не будет, поэтому нужно взять больничный на работе и заняться активно своим лечением. Следует постараться не испытывать стресс и гнать от себя подальше плохие мысли.

Во-вторых, температура при гриппе поднимается всегда - это нормально, но это не значит, что тут же нужно пить жаропонижающие препараты, их вообще стоит использовать только тогда, когда температура поднялась выше 38,5. Если слишком рано начать понижать температуру, то организм не будет бороться самостоятельно, иммунная система ослабнет.

В-третьих, обильное питье тоже является обязательным условием для того, чтобы поскорее поправиться. Вода позволяет вывести из организма вредные токсины, что способствует выздоровлению.

В-четвёртых, помещение, в котором находится больной человек, нужно постоянно проветривать, а также желательно увлажнять, в таком помещении человеку будет гораздо комфортнее.

В-пятых, желательно включить в свой рацион чеснок, но если употреблять его в пищу не получается, то хотя бы у изголовья собственной кровати стоит поставить тарелку с нарезанным в ней чесноком и луком. Периодически чеснок и лук нужно менять, так как их полезные свойства могут улетучиваться.

В-шестых, для того, чтобы мокрота хорошо отходила, полезно применять специальные ингаляции с использованием лекарственных трав.



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