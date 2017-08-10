Как исправить нехватку времени

Кто не чувствовал, что они постоянно бегают, не имея ни минуты, чтобы потерять время между различными задачами дня и чрезвычайными ситуациями? Согласно одному международному исследованию, охватывающему период в целый год, 74 процента респондентов считают, что темпы жизни в современном обществе слишком быстры. И 90 процентов хотели бы изменить способ организации своей жизни, чтобы уделять больше времени своим близким.

Почему у меня не хватает времени?

Управление временем - это не новая проблема. За последние два десятилетия новые информационные и коммуникационные технологии способствовали ускорению времени, которое многие из нас испытывают. Увеличение нашей рабочей нагрузки и последующее усиление скорости повседневной жизни - это реальность. Сегодня все циркулирует гораздо быстрее. И за счет этого мы не успеваем осознавать каждый момент жизни, а проблема даже не в том, что времени не хватает, а в нерациональности его использования. К примеру, по заявлению компании timedoctor.com, которая как раз и предоставляет возможность вести учет рабочего времени, при эффективном планировании у вас появиться на 22 процента больше времени, а это на минуточку пятая часть вашей жизни. Представьте, что можно сделать, имея 6 рабочих дней и 2 выходных в одной неделе. Тем более у нас есть доступ к большому количеству информации, и мы неизбежно участвуем во многих других мероприятиях, чем в более ранние эпохи. И чем больше мы развиваемся, тем больше будут возможности, но в тот же момент будет меньше свободного времени. По этой причине планировать уже необходимо сейчас.

Когда думать о замедлении?

«Необходимость замедления может проявляться по-разному для одного человека и другого. Это может быть тонким и личным делом. Иногда это начинается с наблюдения, что у нас нет даже минуты для мелких деталей, мелочей. Некоторые люди показывают это, будучи менее доступными, менее терпеливыми, легко раздражаемыми ... это маленькие признаки, которые действительно являются сигнальными сигналами того что стоит переосмыслить на что затрачивается время.

Определите приоритеты

Сохранение семейной сферы очень важно для личного равновесия. Но сегодня, с новыми технологиями, происходит размывание границ между личной жизнью и работой, тем более, когда вы независимы или являетесь предпринимателем. Многие работают и приходя домой после работы снова садятся за компьютер продолжать работать, но уже дома. Так что в эти часто перегруженные дни, как мы можем очистить немного времени, чтобы собраться вместе с семьей? Стоит постараться как можно больше упростить свою повседневную жизнь. Конечно, кажется, достаточно легко сказать, но это не всегда очевидно. Старайтесь оставлять свободное время в выходные дни для проведения его с семьей. Это не означает что вам нужно все выходные посветить целиком и полностью себя семье. Оставьте, например, часа четыре в один выходной для своих личных потребностей, а остальное время на времяпровождения с семьей. Оставляйте важные задачи, но постарайтесь их как можно больше упростить и не усложнять.



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