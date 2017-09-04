Как мотивировать ребёнка учиться?

В первую очередь нужно понимать, что ребёнок, как и любой человек, мотивирован либо интересом и удовольствием, которые он получает прямо сейчас, либо желанием улучшить своё будущее. Если же человек занимается чем-то, что ему неприятно сейчас и не нужно в будущем, ясно, что мотивации у него нет. Безусловно начать необходимо с того, что Вашему ребенку больше всего нравиться. Если он обожает какого то героя с мультфильма или кинофильма, необходимо найти ему рюкзак, школьные принадлежности с этим героем и тем самым подстегнуть его тягу к обучению. Тем более, что все это можно купить в одном месте: Канцтовары. Магазин Mega-Detki предлагает канцтовары по низким ценам в Одессе.

Для того, чтобы стало понятнее, можно составить таблицу.

1. В первой колонке нужно написать все знания, навыки, умения, качества, всё, что родители считают нужным выучить ребёнку. Сюда можно вписать школьные предметы, и всё, что помимо школы нужно будет ребёнку - необходимые знания, навыки, умения, которые пригодятся во взрослой жизни.

2. Во вторую колонку родителям нужно написать: зачем ребёнку нужно прямо сейчас знать, уметь, понимать то, о чём идёт речь в первой колонке.

3. Следующая колонка. Родители должны представить, что ребёнку исполнилось 30 или 40 лет. Он взрослый, успешный, с хорошей семьёй. Зачем ему в его 30-40 лет это знание, навык или умение из первой колонки?

4. Четвёртая колонка: зачем родителю нужно чтобы ребёнок знал, умел, понимал и научился тому, что записано в первой колонке.

Теперь по этим колонкам нужно всё подробно расписать и многие вопросы будут решены уже на этом этапе. Например, ребёнку 7 лет, нужно научить его приготовить еду, это понятный навык. Если он научится сам себе жарить яичницу, то ему не нужно ждать маму или папу, он сам себе может приготовить покушать и не быть голодным. И родителю очень удобно, чтобы его ребёнок умел приготовить себе еду и поесть. В 30-40 лет тоже понятно, что если взрослый человек умеет готовить, то это полезно, потому что не нужно идти в кафе или в ресторан, не нужно ждать, что кто-то покормит. В этом случае будет стоять вопрос: как минимальными усилиями с минимальным напряжением сделать так, чтоб ребёнок этому научился.

А если рассмотреть какой-нибудь школьный предмет, то может оказаться, что сейчас ребёнку это не нужно и непонятно для чего может пригодиться в будущем. Взрослые люди 30-40 лет эту информацию тоже никак не будут использовать. Таким образом, анализируя все колонки таблицы, можно выяснить, что действительно нужно, а что не нужно. Те пункты, которые оказались необходимыми, надо реализовать путём создания к ним интереса и удовольствия от процесса для ребёнка прямо сейчас. А если у родителей нет вариантов, как заинтересовать ребёнка, чтобы он получал удовольствие прямо сейчас, и нет ответа на вопрос – зачем ребенку это в настоящем или будущем - надо оставить ребёнка в покое. Зачем ему навязывать совершенно не нужное, неважное, бесполезное, неприятное для него дело?



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