Как увеличить срок эксплуатации бензопилы? Что для этого нужно?

Эта информация для тех, кто не хочет или не умеет внимательно читать инструкцию по эксплуатации бензопилы. Впрочем, вполне возможно, что даже опытные пользователи этого инструмента узнают то, что им ранее было неизвестно. Вне зависимости от марки, модели бензопилы импортного производства имеют почти одинаковые эксплуатационные качества. Это предопределено комплектацией основных узлов бензопилы. Но при правильной эксплуатации и вовремя проводимом ТО срок службы Вашего инструмента можно продлить. И начать нужно с того, что провести мелкий ремонт намного проще, дешевле и быстрее, нежели капитальный. Тем более, что сейчас на сайте https://www.wellpart.com.ua/benzopil/ можно приобрести любую запчасть для всех бензопил, имеющихся на рынке.

Для того, чтобы бензопила работала безотказно длительное время, необходимо:

Использовать марку бензина не ниже А92. Использовать масло для приготовления топливной смеси только той марки, которая рекомендуется изготовителем бензопилы. Во время приготовления топливной смеси строго соблюдать пропорции: как правило, соотношение объема бензина и масла составляет 1:25. Для того, чтобы не ошибаться рекомендуется готовить смесь в стеклянной емкости, на которой есть мерная шкала. Заливать готовую смесь в топливный бак только через воронку с ситом, чтобы не допускать случайного попадания посторонних частиц. Желательно готовить топливную смесь накануне работы с бензопилой в расчете использования топлива в полном объеме. Если в баке осталась топливная смесь, то её лучше слить из бака: масло имеет свойство отделяться от бензина, выпадать в плотный осадок, что может привести к закупорке бензопровода, бензонасоса и вывести их из строя. Во время заправки топливом надо проверять уровень смазки в масляном баке, из которого масло поступает на шину и цепь бензопилы. Регулярно проверяйте рабочую поверхность цепи: она должна иметь острую заточку, в противном случае с тупой цепью вы на порядок увеличиваете нагрузку на бензопилу. В зимнее время бензопилу лучше всего хранить в теплом помещении: если нет такой возможности, то накануне работы с бензопилой желательно за 30—60 мин. до начала работы занести инструмент в теплое помещение. При низких температурах топливную смесь следует занести в теплое помещение, чтобы она нагрелась (в комнатных условиях!) до плюсовых значений: это позволит качественно смешать бензин и масло.



Спасибо, если добавите эту статью в: