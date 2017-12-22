Какие инструменты нужны для укладки керамической плитки

Чтобы процесс укладки плитки протекал с долей комфорта, рекомендуется использовать профессиональные и хорошие инструменты, оборудование и приспособления. Для каждого этапа работ следует применять подходящий набор инструментов. Это поможет выполнить подготовку и облицовку поверхностей, а также затирку швов более качественно и самое главное быстро. Купить инструмент в интернет-магазине инструмента http://alita-tool.com/ можно как в наборе, так и по отдельности.

Инструменты для подготовки основания

В зависимости от состояния поверхности, предназначенной для облицовки, понадобятся разные инструменты. Если нужно сбить старую плитку, следует подготовить молоток с зубилом или перфоратор, а для снятия старой краски приобрести щетку по металлу или специальный состав для удаления лакокрасочных покрытий.

На неровные стены придется нанести штукатурный слой, и для этого понадобится мастерок, терка и полутерок. Ровное основание, например, гипсокартон, следует просто обработать грунтовкой при помощи малярной щетки (макловицы) или валика.

Перед началом облицовки проводится разметка основания, и на этом этапе работ потребуется угольник, длинная рейка для проверки ровности стены или пола (она также пригодится при укладке плитки), шнур, строительный уровень.

Инструменты для облицовки плиткой

Начинается укладка керамической плитки с приготовления раствора, поэтому нужно подготовить два ведра (для воды и клеевой смеси), дрель с насадкой миксер и мастерок. Намазывание раствора на поверхность потребует наличия обычных ровных шпателей, а его разравнивание зубчатых.

Важно. Если укладка ведется на пол, также следует подготовить молоток с резиновой накладкой. С его помощью плитка, выступающая над поверхностью, усаживается в раствор.

Регулировка ширины швов выполняется при помощи пластиковых клиньев, крестиков и СВП (система выравнивания плитки), в комплект которой входит клинышек и клипса.

Чтобы разрезать плитку понадобится плиткорез: для небольшой площади можно купить обычный механический, а для облицовки больших площадей лучше взять в аренду электрический. Также следует приобрести маркер по керамике и рулетку (линейку), чтобы отмерять нужное расстояние на плитке и наносить метки.

Инструменты для затирки швов

Если межплиточные швы затираются готовой к применению фугой, для их заделки нужно приобрести резиновый шпатель шириной 5-7 см или терку с мягкой накладкой. В случае, когда затирка готовится самостоятельно из сухой смеси, ее разводят в эмалированной, пластиковой или стеклянной емкости с округлым дном, перемешивая деревянной или пластиковой лопаткой. Металлические неэмалированные предметы для этой цели не используются.

Размывка и разравнивание швов проводится поролоновой губкой. Также понадобится ведро для воды, чтобы ополаскивать губку по мере ее загрязнения.

Это все инструменты, нужные для облицовки поверхностей керамической плиткой. В зависимости от ситуации, некоторые из них не используются. Например, укладка плитки на гипсокартон не требует выравнивания поверхности, и естественно, что в этом случае не нужно покупать полутерок и терку, а также не понадобятся молоток и зубило.



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