Какой шкаф выбрать в спальню? Отличия, критерии, цены...

Когда-то шкаф использовался для хранения всевозможных предметов, но со временем производители начали делать отдельные шкафы для посуды, одежды, книг. Основное преимущество данного предмета мебели в том, что он отличается хорошей вместительностью и позволяет скрыть от посторонних глаз беспорядок.

Интерьер спальни должен выделяться уютной и гармоничной атмосферой, при этом не стоит покупать большое количество мебели и загромождать пространство. Современные производители предлагают полноценные гарнитуры, которые помогут поддерживать порядок и в то же время обеспечат всем необходимым для создания функционального интерьера. Так что лучше купить один шкаф для одежды недорого, который лаконично впишется в вашу комнату и поможет поддерживать порядок в одежде всех проживающих в этой комнате, нежели покупать дополнительные тумбочки и комоды.

Эволюция шкафа: от обычного до купе

Основное отличие обычного шкафа от купе – способ открывания дверей. Система раздвижных створок для шкафа стала революционной в дизайне мебели. По некоторым версиям такая идея пришла испанцам, однако многие считают, что она принадлежит Наполеону. Этот руководитель не любил беспорядок в вещах подчинённых, и он приказывал прикрывать шкафы ширмой. В середине прошлого столетия американцы заменили тканевую ширму деревянной и усовершенствовали её открывание с помощью колесиков и рельс.

Первые шкафы-купе открывались туго и очень шумели, однако современные роликовые механизмы поражают плавностью открывания и закрывания. При эксплуатации шкафа-купе не требуется дополнительного пространства для открывания дверей, так как они плавно разъезжаются параллельно стене.

Вместительные и функциональные шкафы – гарантия порядка в доме

Многие уже оценили неоспоримые достоинства шкафов-купе и приобрели их в свои спальни. Если шкаф вмонтировать в нишу, то можно сэкономить на материалах, так как заднюю стенку будет выполнять стена комнаты.

Производители сегодня предлагают шкафы разного размера: от 1,2 м и более … метров. Всё зависит от габаритов вашей комнаты и творческой идеи. Шкаф-купе может полностью занять нишу или стену или скромно стоять в углу комнаты.

Важно! Готовые шкафы-купе могут быть 2-х, 3-х и 4-х дверным с глухими или зеркальными фасадами. Верхнюю панель и внутренние полочки дополнительно можно оборудовать подсветкой.

Стандартные шкафы-купе отличаются простой конструкций и идеально подойдут даже для маленькой спальни. Важную роль играют зеркальные фасады, которые визуально увеличивают пространство. При покупке шкафа смотрите схему как расположены полочки внутри, чтоб изделие в полной мере соответствовало вашим потребностям.

Для больших помещений выбирайте крупногабаритные шкафы. Не переживайте, они не будут загромождать спальню, так как воспринимаются как часть стены. Большой и вместительный шкаф поможет вам избежать беспорядка. В шкафу вы сможете хранить все вещи, обувь и даже книги, что немаловажно для владельцев однокомнатных квартир.

Цены на шкафы-купе

Стоимость шкафов-купе зависит от габаритов, производителя и дизайна. В среднем цена на небольшой 2-х дверный шкаф варьирует от 7 до 20 тысяч грн, стоит понимать, что это средние цены, а значит есть ниже и есть выше.

На стоимость также влияет конструкция – с зеркальными или глухими фасадами, с выдвижными ящиками или без, ну и, конечно же, дерево используемое для производства. Несмотря на это за счет конкуренции в данной ниже можно найти шкаф практически для любого «кармана». И самое важно покупая шкаф вы его берете не на один год, а удобная и функциональная мебель поможет поддерживать порядок в квартире, а также привнесет свою изюминку в дизайн интерьера, так что на этой покупке лучше не экономить.



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