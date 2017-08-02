Первый перелет. Как себя подготовить?

02.08.2017 19:09
Путешествуют обычно по разным причинам: по работе, отдыхать или по рвению души что-нибудь изменить. Первый раз всегда волнительно, будь то путешествие на поезде или на самолете. Многие люди не испытывают никаких ощущений, когда колеса шасси отрываются от земли и огромная машина взлетает в воздух. А многие, кому предстоит такое событие, переживают и даже боятся. Главное — не переживать. И здесь постараемся затронуть все виды боязни и как себя вести, если летать — страшно.
Начать пожалуй стоит еще до поездки, потому как те кто никогда не летали в самолете переживать начинают еще с покупки билетов. И если сейчас уже и в поезде билет можно распечатать у себя дома на принтере или вообще скачать его на телефон, то в авиаперелетах этот момент уже довольно давно и не стоит переживать, если компания, в которой вы купила билет переслала Вам его на электронную почту. Далее из-за огромного количества сайтов, на которых можно купить авиабилеты Киев на необходимый рейс - многие теряются, по этой причине стоит покупать только в крупных порталах, либо непосредственно на официальном сайте компании предоставляющую перелет.
• Дорогу до аэропорта нужно построить заранее, чтобы успеть на регистрацию, выбрать транспорт, которым удобнее добраться.
• Багаж обычно делят на ручную кладь (вещи, которые можно взять в салон) и регистрируемый багаж (вещи, которые полетят в отделении багажа). Было бы неплохо уточнить, какой вес багажа разрешен и какие вещи запрещено перевозить с собой.
• Во что одеться? Конечно, в какую-то свободную одежду. Высидеть в давящих джинсах или в туфлях на каблуке достаточно сложно. Потому обычно советуют надеть что-то вольное из натуральных материалов. Зимой уместным будет взять теплые носки, чтобы переодеть жаркие ботинки.
• Что взять с собой в салон? Не нужно брать много вещей. Только то, что пригодится. Это может быть книга (печатная или электронная), планшет или ноутбук, небольшой крем для рук и что-то перекусить. В двух-трех часовых рейсах, как правило, не кормят, поэтому сандвич лишним не будет.
• Если в любом из видов транспорта пассажира укачивает — лучше подумать о лекарствах, предотвращающих такое состояние.
• Из-за разницы давления могут закладывать уши. Это не страшно, можно приобрести специальные беруши, которые будут регулировать этот процесс.
По статистике, каждый третий пассажир волнуется перед рейсом. Но если подумать, самолет — самый безопасный вид транспорта. Если страх перед высотой или полетом сковывает движения — стоит выпить успокоительное. Но ни в коем случае нельзя пить алкоголь, из-за этого может стать гораздо хуже.
А вообще, порхать, как птица над облаками — дело страшное и от этого страшно интересное. Так что преодоление страхов ведет только к раскрытию загадок. Здорово ведь путешествовать и открывать себя!