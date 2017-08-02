Первый перелет. Как себя подготовить?

Путешествуют обычно по разным причинам: по работе, отдыхать или по рвению души что-нибудь изменить. Первый раз всегда волнительно, будь то путешествие на поезде или на самолете. Многие люди не испытывают никаких ощущений, когда колеса шасси отрываются от земли и огромная машина взлетает в воздух. А многие, кому предстоит такое событие, переживают и даже боятся. Главное — не переживать. И здесь постараемся затронуть все виды боязни и как себя вести, если летать — страшно.

Подготовка и покупка билетов

Начать пожалуй стоит еще до поездки, потому как те кто никогда не летали в самолете переживать начинают еще с покупки билетов. И если сейчас уже и в поезде билет можно распечатать у себя дома на принтере или вообще скачать его на телефон, то в авиаперелетах этот момент уже довольно давно и не стоит переживать, если компания, в которой вы купила билет переслала Вам его на электронную почту. Далее из-за огромного количества сайтов, на которых можно купить авиабилеты Киев на необходимый рейс - многие теряются, по этой причине стоит покупать только в крупных порталах, либо непосредственно на официальном сайте компании предоставляющую перелет.

В аэропорту

• Дорогу до аэропорта нужно построить заранее, чтобы успеть на регистрацию, выбрать транспорт, которым удобнее добраться.

• Багаж обычно делят на ручную кладь (вещи, которые можно взять в салон) и регистрируемый багаж (вещи, которые полетят в отделении багажа). Было бы неплохо уточнить, какой вес багажа разрешен и какие вещи запрещено перевозить с собой.

На борту

• Во что одеться? Конечно, в какую-то свободную одежду. Высидеть в давящих джинсах или в туфлях на каблуке достаточно сложно. Потому обычно советуют надеть что-то вольное из натуральных материалов. Зимой уместным будет взять теплые носки, чтобы переодеть жаркие ботинки.

• Что взять с собой в салон? Не нужно брать много вещей. Только то, что пригодится. Это может быть книга (печатная или электронная), планшет или ноутбук, небольшой крем для рук и что-то перекусить. В двух-трех часовых рейсах, как правило, не кормят, поэтому сандвич лишним не будет.

• Если в любом из видов транспорта пассажира укачивает — лучше подумать о лекарствах, предотвращающих такое состояние.

• Из-за разницы давления могут закладывать уши. Это не страшно, можно приобрести специальные беруши, которые будут регулировать этот процесс.

Летать не страшно!

По статистике, каждый третий пассажир волнуется перед рейсом. Но если подумать, самолет — самый безопасный вид транспорта. Если страх перед высотой или полетом сковывает движения — стоит выпить успокоительное. Но ни в коем случае нельзя пить алкоголь, из-за этого может стать гораздо хуже.

А вообще, порхать, как птица над облаками — дело страшное и от этого страшно интересное. Так что преодоление страхов ведет только к раскрытию загадок. Здорово ведь путешествовать и открывать себя!



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