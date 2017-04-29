Почему требуются услуги специалистов при установке стеклопакетов

Многие домовладельцы думают, что сами смогут установить себе новые металлопластиковые окна. Они считают, что установка относится к серии проектов «Сделай сам». Если вы относитесь к таким людям, то подумайте еще раз, прежде чем начинать ремонт. Вы действительно сможете удалить старые окна и, возможно, установить новые. Но есть некоторые вещи, когда дело доходит до замены окон, которые могут сделать только профессионалы.

Получиться ли сэкономить?

Установка стеклопакета – это не та работа, которая делается легко. Всегда нужно учитывать, что окна, особенно с двойным остеклением, довольно тяжелые и даже малейшие неточности могут привести к плачевным результатам. Если вы сами проводили замеры, то вероятность допустить ошибку из-за отсутствия опыта просто огромна. Тем более, что сейчас такие компании Oknavik, предоставляют бесплатный замер и доставку, если вы заказываете металлопластиковые окна в днепропетровске в данной фирме. Учитывая, что окна Вам все равно придётся покупать, то зачем проводить работы самому, если это может сделать специалист.

Кроме того, есть также определенные строительные нормы и правила, которые нужно учитывать при замене окон. Если вы будете нанимать профессионалов c компании Oknavik , то они сами позаботятся об этих требованиях. Также они имеют сертификаты, опыт, также на этапе заказа можно дополнительно оформить отделку откосов или установить качественные и не царапающиеся подоконники. И если что-то пойдет не так, вам не придется волноваться и за это доплачивать.

В случае с самостоятельной установкой в любой нестандартной ситуации вы рискуете самим стеклопакетом, который стоит намного дороже нежели установка.

Как обезопасить себя от брака и ошибок?

Во время ремонта и строительства всегда есть вероятность несчастного случая или ошибки. Поэтому очень важно сократить количество таких случаев до минимума. Например, если вы не можете правильно и качественно выполнить монтаж, то тенденция такова, что окно в будущем выйдет из строя, а по этой причине у вас должна быть гарантия. Но она не действительна если установку вы проводили самостоятельно.

Если установкой окон займется профессионал, то вероятность подобных аварий и ошибок значительно сократится. Также, если мастер, устанавливающий окно, причинит какой-либо ущерб имуществу или сделает что-то неправильно, то он будет обязан покрыть все расходы, избавляя вас от траты определенной суммы из своей казны.



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