Правильная теплоизоляция и вентиляция. Почему это важнее мощности обогревателя?

В обитаемом жилище создается уникальный микроклимат. Его характеристики зависят от уровня влажности, качества вентиляции, частоты и тщательности уборки (сухой и влажной) и даже от того, что чаще всего готовят к обеду или ужину. В одной квартире пахнет сдобой, витает еле уловимый аромат полированного дерева и свежесрезанных цветов, в другой же не продохнуть от табачного дыма и сырости. В одном доме хозяева никак не могут победить конденсат на стенах, а в другом сухо и тепло.

Если находиться в помещении комфортно и приятно, микроклимат жилища можно назвать благоприятным. Уровень комфорта во многом зависит от того, правильно ли выполнены теплоизоляционные работы. Окна вопреки мнению большинства не должны быть наглухо закрыты, особенно если у вас отсутствует приточная вентиляция. Правильней будет поставить окна с теплоотражающим покрытием, которое не даст теплу выйти из дома зимой, а летом не будет попадать в помещение. Если же менять окна уже поздно, то отличным вариантом будет теплоотражающая пленка, которая как раз и выполняет роль своеобразного экрана.

В то же время можно установить обогреватель и высушить воздух в помещении, но в таком случае вы получаете неприемлимую температуру для комфортного времяпровождения и кроме этого очень большие суммы за счет зэлектричесво или газ. Как вывод стоит понимать, что в доме должно быть комфортно, а не жарко или холодно.

Почему так важно заботиться о сохранении тепла в доме?

Человек способен продуктивно работать и своевременно восстанавливать силы, если находится в помещении с температурным диапазоном 19-24 градусов выше нуля. В таких условиях руки не мерзнут, пот не катится со лба, все психические процессы протекают нормально. Быть здоровым и поддерживать иммунитет возможно при пониженной влажности воздуха. Тогда не создается ощущение «парникового эффекта», дышится легко, процесс обновления клеток активизируется во время крепкого и приносящего бодрость сна.

Проведение теплоизоляционных работ на крыше, при обработке стен, при закладке фундамента дома способствует поддержанию баланса влаги. Известно, что сырость является идеальной средой для развития болезнетворных бактерий, в ней с огромной скоростью множатся колонии плесневых грибков. Конденсат, образующийся внутри помещения из-за нарушения тепло- и воздухообмена в доме, способен испортить интерьерную отделку. Обои сползают со стен и потолка, лак на предметах мебели трескается, обшивка мягкой мебели впитывает влагу, и сидеть или лежать на ней уже не так приятно. По ощущениям влажные вещи и предметы кажутся холоднее, чем они есть в сухом виде. Сырость усугубляет ситуацию холодного помещения: из него хочется поскорее выбраться к огню, в баню или за стол, где «дымится» горячий чай.

В неотапливаемых помещениях или в таких, при обустройстве которых были нарушены правила теплоизоляции, пагубному влиянию сырости подвержено буквально все – от металлических деталей до деревянных лестниц и паркета. Если жильцов преследует желание открыть все окна и немедленно заняться просушкой, значит, влага постепенно занимает место тепла и уюта, грозя превратить весь антураж в холодное и плохо пахнущее «болото». Чтобы избежать неприятностей, нужно не только сохранять тепло, используя в строительстве теплоизоляционные материалы, но и пополнять его. Горящий по вечерам камин, полы с подогревом, плотно прилегающие к рамам стекла окон, отсутствие щелей в проеме входной двери – все это поможет «подсушить» помещение, приведя влажность в норму, и создать атмосферу истинного уюта.

Даже если помещение, о котором идет речь, – это дачный домик, в котором люди не живут круглый год, все равно люди должны стремиться к постоянному улучшению жилищных условий. Не следует довольствоваться малым, если в силах человека извлечь максимум пользы из существующего положения вещей.



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