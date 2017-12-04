Правильный уход и содержание домашних животных

Прежде чем заводить домашнего питомца нужно тщательно подготовиться к его появлению:

узнать чем питается животное;

уточнить, делали ли ему прививки;

есть ли у него какие-либо аллергические реакции;

и как правильно за ним ухаживать.

Приобретая кошку, собаку или любое другое животное, каждый должен определить, для чего этот питомец ему нужен. Человек должен понимать, что с появлением в его доме животного, он берёт на себя огромную ответственность и должен заботиться и ухаживать за своим питомцем, как за самим собой.

Так же, как и любым другим существам, животным нужно питаться, и отличным кушаньем для них станет сухой и жидкий корм. Но, если покупать готовый корм, нужно удостовериться в его качестве, а если готовить самому, то нужно не забывать о полезных витаминах и минералах, так как в готовый корм они уже включены. Помимо такого питания, питомец нуждается в нормальной, человеческой еде, такой как: мясо, бульоны, сыры и колбасы, но слишком часто баловать своего любимца такой едой не стоит, это может нарушить работу кишечника, и нужно будет обращаться к ветеринару. Так же, питомец нуждается в питье. Прежде чем давать ему воду или молоко, нужно быть уверенным, что этот напиток чист.

Стрижка и уход

Не меньше чем в питании животное нуждается в теплоте и заботе. Не стоит забывать, что жизнь его, на протяжении всего существования будет зависеть от хозяина и обеспечить ему хорошую, радостную жизнь - прямая обязанность любого человека. Если вы хотите завести собаку или кошку, шерсть которой нуждается в стрижке, то следует над этим подумать заранее зайти на сайт http://vetgroom.com.ua/, уточнить, как часто нужно проводить стрижку, зачем данная процедура необходима и сколько это будет стоить. Потому как если не ухаживать за животным, то ему будет некомфортно и тогда возникает резонный вопрос, а зачем вообще было заводить домашнего питомца, если вы не хотите за ним ухаживать.

Жизнь любого животного не такая длинная, как человеческая, но если правильно заботиться о нём, то питомец проживёт максимальное количество лет.

Все существа нуждаются в уходе. И домашнее животное не исключение. Каждый хозяин должен с особой заботой ухаживать за своим любимцем. Вычёсывание, стрижка, прогулки, обрезка когтей – это главные составляющие ухода за каждым питомцем.

Обрезка когтей

Когти особо важны для животных. С их помощью, питомцы забираются на деревья. Или же когти животные используют в качестве защиты. И когти выполняют свою фукнцию если животное проживает на улице, но в случае с домашним питомцем это приводит к некоторым негативным моментам. Коты или собаки любят точить их о мебель и стены, поэтому хозяевам необходимо обрезать остро наточенные когти питомца, чтобы сохранить диваны и обои. Если долго не обрезать когти, они обламываются и заворачиваются, после чего животных мучают неприятные ощущения. Для того чтобы этого не произошло, хозяевам следует регулярно обрезать кончики когтей своим животным специальными ножницами – когтерезами.



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