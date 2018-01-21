Реставрируем балкон. Работы по ремонту балкона.

Для начала необходимо демонтировать полки, старые шкафчики, верёвки, при необходимости надо снять наружную панель.

Приводим в порядок наружную панель.

- Новую панель, можно поставить из кирпича. Необходимо учесть, что, если вы перегрузите бетонную плиту, она быстро разрушится.

- Если старая панель еще не разрушена, при необходимости, ее можно укрепить металлическим уголком.

- Установка готового остекления или сэндвич-панели гарантирует вам отсутствие щелей, закроет от холода и звуков с улицы значительно лучше, чем если вы будете ремонтировать балкон самостоятельно.

- Кроме защиты от холодов необходимо подумать и о защите от жары, по этой причине желательно ставить теплоотражающие окна. Хотя они существенно дороже обычных, но есть и другое решение это самоклеящаяся зеркальная пленка, которая и стоит дешевле и защитит вас от взглядов с улицы.

Восстанавливаем балконную плиту.

Если есть трещины или повреждения балконной плиты, ее необходимо замазать бетонным (цементным раствором).

При сильных повреждениях, особенно с нижней части бетонной плиты, на нее можно надеть металлические уголки.

Если Вы хотите хорошо утеплить пол балкона и обезопасить плиту от ускоренного старения, можно со стороны улицы, обернуть балконную плиту тонким листом алюминиевой фольги. Она не только будет отзеркаливать холод и жару, но и не даст влаге и ветру разрушать балконную панель.

Общий уровень балконной плиты не должен бать выше, чем пол внутри помещения.

Утепление пола

Для начала сделайте каркас из деревянных реек. В качестве утеплителя можно использовать:

пефонол – это вспененный полиэтилен, обернутый фольгой, хорош для изоляции звуков и воды, не занимает много места; экструдированный пенополистирол - синтетический материал, используемый для утепления фундаментов, балконных плит, он прекрасно, удерживает тепло, довольно плотный и при этом лёгкий, не вступает в химические реакции, не дает вредных испарений; минеральную вату – самый дешевый вариант утепления, не разрушается во влажной среде и закроет любую щель; пенопласт – недорогой вид утепления, швы необходимо заливать строительной пеной.

Сверху каркас пола, заполненный утеплителем, необходимо закрыть половой доской. Укладывать доску необходимо, оставляя небольшой зазор, вдоль длинной стены балкона. Так как при смене тепла и холода материалы расширяются и сужаются.

Облицовка стен и потолка.

Тут тоже есть множество вариантов:

Пластиковая, деревянная, МДФ вагонка. Укладывается на деревянный брус, обработанный грунтовкой. Декоративные пенополистирольные плиты под покраску. Древесные питы. Искусственный камень - его можно купить готовый, а можно изготовить собственноручно. Гипсокартон под покраску.

В завершение возвращаем на балкон шкафчики и сушку для белья.



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