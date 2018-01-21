Реставрируем балкон. Работы по ремонту балкона.

21.01.2018 02:40
Для начала необходимо демонтировать полки, старые шкафчики, верёвки, при необходимости надо снять наружную панель.
- Новую панель, можно поставить из кирпича. Необходимо учесть, что, если вы перегрузите бетонную плиту, она быстро разрушится.
- Если старая панель еще не разрушена, при необходимости, ее можно укрепить металлическим уголком.
- Установка готового остекления или сэндвич-панели гарантирует вам отсутствие щелей, закроет от холода и звуков с улицы значительно лучше, чем если вы будете ремонтировать балкон самостоятельно.
- Кроме защиты от холодов необходимо подумать и о защите от жары, по этой причине желательно ставить теплоотражающие окна. Хотя они существенно дороже обычных, но есть и другое решение это самоклеящаяся зеркальная пленка, которая и стоит дешевле и защитит вас от взглядов с улицы.
Если есть трещины или повреждения балконной плиты, ее необходимо замазать бетонным (цементным раствором).
При сильных повреждениях, особенно с нижней части бетонной плиты, на нее можно надеть металлические уголки.
Если Вы хотите хорошо утеплить пол балкона и обезопасить плиту от ускоренного старения, можно со стороны улицы, обернуть балконную плиту тонким листом алюминиевой фольги. Она не только будет отзеркаливать холод и жару, но и не даст влаге и ветру разрушать балконную панель.
Общий уровень балконной плиты не должен бать выше, чем пол внутри помещения.
Для начала сделайте каркас из деревянных реек. В качестве утеплителя можно использовать:
Сверху каркас пола, заполненный утеплителем, необходимо закрыть половой доской. Укладывать доску необходимо, оставляя небольшой зазор, вдоль длинной стены балкона. Так как при смене тепла и холода материалы расширяются и сужаются.
Тут тоже есть множество вариантов:
В завершение возвращаем на балкон шкафчики и сушку для белья.