Рыбалка в марте, как оттепель на сердце рыболова

Ничего хорошего в плане рыбалки про начало Марта сказать нельзя: как и в феврале, и в январе, вода все так же холодна, наблюдается дефицит кислорода подо льдом, а потому и водные обитатели ведут себя довольно пассивно, что никак не может порадовать мастеров подледного лова.

Совсем другая игра начинается с середины месяца: солнечные лучи все чаще дают о себе знать, талая вода, насыщенная кислородом, постоянно освежает атмосферу подо льдом, прогревается воздух, рыбы, просыпаясь от глухозимнего анабиоза, начинают вести себя значительно активнее. Особенно проявляют себя хищники. Реже теперь можно встретить рыбу в зимовальных ямах: в поисках свежего воздуха она косяками ходит к трещинам во льду, крупным прорубям, устьям речушек, которые несут с собой, кроме кислорода, еще и корм.

Рыбалка в марте своеобразна, легко найти места, где нужно будет обновить свою лодку в магазине ЛодкиБарк и в то же время полно подходов, где лед еще достаточно крепкий. В этом месяце рыба получает сигналы природы о том, что пора начинать икрометание. А это значит, что наступает пора жора. Потенциальные родители мечутся в поисках любой пищи, обычно посещая богатые едой еще летом места. Не всегда, однако, такие их поиски заканчиваются успехом, а значит, благодатное время начинается для рыболовов.

Из самых активных рыб в марте можно выделить вездесущую щуку, налима, судака, крупного окуня... Ловят их на живца, кусочки плотвы с кожей (резку), блесну, крупную мормышку. Отличается от предыдущих месяцев и мартовский клев судака. Тем не менее, на весенний режим он еще не перестроился. Лучше всего зубастый берет на медленно тонущую приманку. Ввиду того, что судак - рыба донная (даже в марте), приманку придется подбирать соответствующим образом. Было бы неплохо, если ваш выбор падет на твистер с легким грузиком (7-10 граммов) или поролоновую рыбку с аналогичной головкой. Хотя иногда судак и сбивается стаями и выходит на глубину 2-3 метра.

Нельзя также упустить из виду одну из самых "хитрых" рыб средней полосы - плотву. По сути стиль ее поклевки остается таким же, каким и был остальные 11 месяцев, но ее осторожность значительно увеличивается (такой вот парадокс: увеличивается жор и увеличивается осторожность), и выражается это в следующем: она почти никогда не заглатывает мормышку полностью. Весь процесс клева состоит в комбинации "попробовала-выплюнула", причем подсечка на стадии "выплюнула" дает стопроцентную вероятность потери насадки, и лишь на стадии "попробовала" имеется вероятность поимки заветной рыбки, но вовсе не стопроцентная. К счастью, ошибка здесь почти всегда прощается, и несчастная рыба дает незадачливому удильщику второй, третий и т. д. шанс...



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