С чего начать ремонт квартиры? Ключевые этапы

Любое серьезное мероприятие требует проработанного детального плана. Проектирование интерьера и ремонт квартиры не является исключением. Поэтому первое, с чего следует начать, это планировка.

Именно правильная планировка позволит избежать дальнейших ошибок при ремонте квартиры и даст возможность совершать все действия в верной последовательности. В идеале если купленная Вами квартира в новостройке от застройщика не имеет конкретной планировки и практически все стены, комнаты и проходы можно преобразовать под себя. Для начала рекомендуется распечатать существующий план вашей квартиры, подобрав оптимальный масштаб. И здесь имеется несколько вариантов, наилучшим из которых считается 1:50.

На следующем этапе следует определить, подходит ли вам существующие площади каждого помещения или необходимо демонтировать часть стен, увеличив размер той или иной комнаты. Далее нужно приступить к планировке расстановки мебели во всех функциональных зонах вашей квартиры. Это главный опорный план, который послужит основой для последующих схем.

После того, как вы определились с расстановкой мебели в каждой зоне, можно с точностью установить привязку розеток и выключателей, что важно проработать именно на этом этапе. Тогда вы точно будете уверены, что розетка для подключения зарядки телефона в гостиной не окажется за диваном, а выключатель в спальне - за шкафом.

Далее следует определить количество и размещение точек освещения. Например, люстру можно повесить в центре зоны гостиной, направленный свет в детской комнате - в зоне рабочего стола.

В завершении экспресс-проработки вашего интерьера нужно определиться с отделкой стен. К этому этапу у вас уже определены основные зоны. В каждой из них есть акцентное место. В зоне гостиной, например, это может быть стена за диваном или место для домашнего кинотеатра.

Для стен можно подобрать декоративную отделку. Это могут быть 3D-панели, обои с необычным принтом, натуральная ткань, дерево. Решать вам, исходя из того стиля, который наиболее вас привлекает. Именно на этом этапе можно дать волю творчеству, пофантазировать, предварительно вдохновившись примерами известных дизайнеров.

Если же у вас нет времени для самостоятельной реализации ремонта вашей квартиры, можно обратиться к профессиональным дизайнерам. Именно они помогут вам грамотно спланировать ваш интерьер, подберут надежных подрядчиков и помогут с покупками строительных материалов, мебели и элементов декора.



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