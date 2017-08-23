Секреты правильной стирки белой одежды

23.08.2017 07:43
Идеально белое белье — показатель хорошей хозяйки! Белые блузки, мужские рубашки, полотенца и др. белые вещи нуждаются в особом уходе, чтоб не пожелтели и не потеряли свою белизну.
1. Выведение застарелых пятен. Это достаточно сложное занятие, но вполне выполнимое. Для этого возьмем три лимона и выдавим из них сок, сюда добавим стиральный порошок (около 80 грамм) и соль (1 ст.л). Заливаем эту смесь водой (понадобится 2 литра) и ложим в этот раствор одежду на один час, затем полоскаем.
2. Самыми проблемными и трудно отстирываемыми местами белых рубашек и футболок по праву можно считать манжеты и воротники. Для того, чтобы они сияли, наносим соду и натираем лимоном. По истечении 15 минут мы просто полоскаем эту вещь в теплой воде.
3. Белое постельное белье отстирываем таким образом: в литр воды добавляем сок двух лимонов. Минут на 40 замачиваем наше белье в этом растворе, затем кладем в стиральную машину и стираем, как обычно.
4. Деликатные ткани можно отстирать так: берем 50 гр. перекиси водорода, 50 гр. стирального порошка (или средство для посуды), заливаем раствор 2-мя литрами воды. Замачиваем тридцать минут и полоскаем. Все, вещи будут сиять как новые!
5. Если вашу вещь нельзя отбеливать, то это не проблема. Помогут нашатырь и перекись водорода. На десять литров воды применяют 5 столовых ложек нашатыря. Затем добавляем в порошок воду с 1 столовой ложкой соды и стираем при 60 градусах.