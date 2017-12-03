Велосипед для города. Технические особенности и характеристики городских велосипедов.

Главное предназначение городских велосипедов понятно уже из одного их названия. Они предназначены для комфортного и не слишком быстрого перемещения по улицам города. На городских велосипедах можно проехаться на работу, прогуляться до парка, отправиться за покупками. Не спеша и не испытывая жажду скорости, на городском велосипеде можно довольно долго рассекать по ровным дорогам. На велосипеде городского типа велосипедист должен чувствовать себя максимально комфортно на протяжении длительного времени. Все эти требования производитель должен воплотить в одном транспортном средстве. И такие велосипеды уже есть и уже сейчас в соответствующем разделе вы можете купить велосипед в интернет магазине bikeway.com.ua.

Особенности городских велосипедов

Однако на нем не получится устроить экстремальные заезды и покорить глухое бездорожье. У городского велосипеда высокая посадка. Это позволяет максимально расслабить руки при езде. Седло обычно устанавливается с пружиной, оснащается дополнительным подседельным штырем. Благодаря таким конструктивным особенностям обеспечивается максимум комфорта и удобства при поездках на городском велосипеде. Городские велосипеды характеризуются очень высоким уровнем удобства. Они не доставляют хлопот и проблем в эксплуатации и обслуживании. Все детали велосипеда, которые могут быстро изнашиваться, надежно защищены от попадания пыли и грязи в них, тем самым увеличивая срок службы. В городском велосипеде колеса как правило используются с диаметром порядка 28 дюймов.

На протекторе мелкий рисунок. Шины средние по толщине. Можно подобрать городской велосипед для мужчин и для женщин, подбирая модель с соответствующей рамой. В мужских моделях рама закрытого типа, в женских – открытого. В городских велосипедах иногда есть подножка, обычно устанавливаются зеркала для обзора вида сзади.

Они не могут использоваться для экстремального катания. Пересеченную местность также лучше покорять не на городских велосипедах. Велосипеды городского типа нельзя даже отнести к спортивным моделям. Они просто являются обычными средствами передвижения в пределах города по асфальтовым дорогам без препятствий. Многие называют городские велосипеды даже видом городского транспорта. У них наблюдается сильное внешнее сходство с дорожными велосипедами. Они оснащаются специальными планетарными втулками, которые могут давать возможность осуществлять передачу скоростей в любой момент, как во время езды, так и нет. Особенно эта конструкция удобна для того, чтобы переключать скорости при большом количестве остановок в пути.

В некоторых моделях такого рода велосипедов есть педальный тормоз. Во время езды очень сложно почувствовать принципиальную разницу между городским и дорожным велосипедом. В городских велосипедах может устанавливаться система автоматического и полуавтоматического переключения скоростей. Их обычно не менее трех и не более восьми. Велосипеды городского типа не предназначены для выдерживания большой нагрузки и слишком большого веса. Они не могут использоваться в экстремальных условиях катания. Среди городских моделей выделяют чопперы и крузеры. И в тех, и в других очень высокая посадка. В некоторых моделях даже требуется наклон вперед сидящего за рулем. Эти велосипеды чаще всего напоминают по внешнему виду старые ретро-модели. На улицах городские велосипеды пользуются не слишком большой популярностью. Однако некоторые любители покататься на подобных средствах передвижения все же есть.

Производители предлагают большое количество моделей на любой вкус для передвижения по городу. Они продаются в любых спортивных магазинах, а в сети интернет представлен очень большой выбор любых городских и не только велосипедов.



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