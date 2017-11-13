Выбор чугунной ванны. На что обратить внимание?

Ванна в квартире обычно меняется либо во время ремонта, либо когда старое сантехническое изделие находится уже в таком состоянии, что восстановлению не подлежит. Во многих квартирах по-прежнему используются ванны из чугуна, установленные еще в советское время. Такие ванны хорошо и долго сохраняют тепло, поэтому неудивительно, если при вопросе о покупке новой сантехники присутствует желание опять взять чугунный вариант. Способность таких ванн сохранять тепло и служить десятками лет при должном уходе позволяют чугуну оставаться в лидерах, несмотря на наличие современных аналогов. Но при этом стоит учитывать, что сейчас магазин сантехники предложит на выбор любой вариант, но чугунная Ванна обойдется в 2 и более раз дороже. По этой причине, нужно внимательно разобраться какую ванну покупать, дабы не пришлось ее 3 года менять.

Для начала, далеко не каждая новая сантехника сможет встать на место старой и также успешно работать. При выборе чугунной ванны следует обратить внимание на следующие моменты:

На что обратить внимание?

Насколько новая модель совместима с имеющимися в квартире сливными коммуникациями;

Подойдет ли конкретная модель по дизайну и оформлению для конкретной ванной комнаты;

Форма и точные габариты ванной. Если есть возможность установить ванну, которая будет превышать по размерам прошлый вариант, следует измерить максимально возможные габариты будущей покупки;

Обязательно нужно оценить не только цвет, но и качество нанесения эмалированного покрытия.

При выборе модели никогда не стоит забывать о существующем интерьере в ванной комнате. Очень часто предметы с необычным дизайном, хорошо смотрящиеся в магазине или на витрины, совершенно не подходят под стиль помещения, куда их ставят. Если же на первом месте стоят характеристики, а не внешний вид изделия, то выбирать стоит по цене, качеству и габаритам.

Большое значение имеет тип выбираемой ванны:

1. Встраиваемый вариант, наиболее привычный и встречающийся повсеместно. Ванна ставится вплотную к стене, в углу или между двумя стенами, а свободное пространство закрывается декоративной задвижкой. Популярность этого варианта обусловлена существенной экономией пространства, небольшой ценой таких моделей и чисто практическим удобством использования.

2. Отдельно стоящие варианты. Такие ванны не устраиваются, а стоят сами по себе на четырех ножках. Отличие в декоративном оформлении и самой ванны, а также в способе установки. По понятным причинам отдельно стоящий вариант, не пристраиваемый ни к одной из стен, допустим к установке только в больших по площади комнатах.



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