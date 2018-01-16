Замена старых полов на новые. Порядок работы, инструменты, нюансы.

Как и во всех ремонтных работах, в смене старого покрытия есть свои нюансы. Например, старое половое покрытие можно и не удалять, оно может служить как утеплитель. И опять же нюанс, скажем, лежит старый линолеум, на него можно стелить ламинат или новый линолеум, а вот плитку на него уже ложить нельзя. Если деревянный пол скрипел, то естественно старое покрытие нужно убирать. Бывает так, что легче и дешевле отремонтировать старое покрытие. Паркет: замена будет стоить дорого, проще снять старый лак, пройти шлифовальной машинкой и покрыть лаком.

Когда нужен демонтаж старого покрытия:

- в случаях, если покрытие будет мешать открыванию дверей, при настиле на старое покрытие, новое поднимется на несколько сантиметров;

- если пол скрипит, настелив новое, скрип не исчезнет.

Убирается старое покрытие по-разному. Паркет срывают с помощью фомки, выдергивают гвозди и убирают паркет. Линолеум и ковролин режут кусками, на части и удаляют. Для плитки придётся купить перфоратор Бош, а также стамеску и молоток.

Ровняем пол.

Выравнивают пол стяжкой. При помощи раствора, песка и цемента, ровняют по маякам. Стяжка сохнет около месяца. И уже потом на выровненный пол стелют покрытие.

Если пол ровный, из бетона, достаточно обойтись фанерой.

Многие, в целях экономии, стараются сами произвести монтаж полового покрытия. Но, опять же не с любым материалом можно справится самому. С ламинатом можно справится легко, достаточно знать технологию укладки, а вот с паркетом нужно мастерство, поэтому лучше пригласить специалиста.

Самое главное в укладке - обеспечить ровность поверхности. Чем точнее вы выровняете поверхность для настила, тек красивее будет покрытие.

Разновидности полового покрытия.

Паркет производится из ценной древесины: дуб, орех, бук. Из-за этого его дороговизна.

Ламинат напоминает паркет, изготавливается из нескольких слоев бумаги, пропитанных смолами.

Линолеум тонкий можно стелить на идеально ровную поверхность. Его толщина около одного миллиметра, но, если под ним ровная поверхность, может прослужить очень долго.

Линолеум утепленный хорошо подходит для панельных домов. Его укладывают цельным куском, без стыков. Крепится по краям плинтусами.

В этой статье приведен пример настилки половых покрытий, разновидность покрытий и некоторые нюансы при работе с ними. Как ясно из статьи, не любое покрытие можно стелить самому, некоторые виды работ лучше доверить специалистам.



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