Цена гостевого приглашения в Украину: как устанавливаются тарифы

Цена гостевого приглашения в Украину устанавливается согласно украинскому законодательству в сфере миграционных проблем. Этот вопрос является актуальным среди всех заявителей как иностранных, так и украинских, которые планируют приглашать или просто въехать на территорию Украины. Цену можно узнать только в специализированных визовых фирмах, которые и влияют на процесс оплаты.

Как определяется стоимость

Чтобы понять цену гостевого приглашения в Украину, надо прежде всего обратить внимание на срок изготовления такого документа. Чем быстрее получишь его на руки, тем больше сумма оплаты. Стандартный срок рассмотрения дела составляет от двух недель. Но обычно бывают моменты, когда получить данный документ нужно раньше, например, горят сроки подачи документов на украинскую визу. В таком случае предлагается срочное рассмотрение, но тогда надо будет оплачивать двойной размер суммы, что определена государством.

Следующий фактор - фирма, через которую готовят документы. Можно заниматься оформлением самостоятельно, а можно облегчить себе работу и просто обратиться к частным визовым организациям, что специализируются на подобных вопросах. Конечно, оформление через визовые фирмы обходится дороже чем при подготовке всего необходимого собственными силами. Хотя все зависит от ситуации и сложности визового дела. Если заявитель все для оформления приглашения готовит самостоятельно, тогда платят только размер государственной пошлины.

Как осуществлять оплату за приглашение

Оформлением гостевого типа приглашения могут заниматься только физические лица. Как правило, этим занимаются родственники, близкие, друзья или просто знакомые тех иностранных граждан, которые планируют открывать для себя частные украинские визы и въехать на территорию Украины. Именно они готовят пакет документов и подают заявки на получение такого типа приглашение. И они соответственно осуществляют оплату за изготовление этого документа.

Платить стоит сразу после подачи документов. Хотя все зависит от правил внутреннего распорядка той миграционной фирмы, к которой и подается заявка. Возможно, оплачивать надо еще до начала оформления, а квитанцию приобщать к делу. Такую информацию надо уточнять перед подачей документов. Как правило, для оплаты заявителю выдается чек, где и указана вся сумма, посчитана с учетом всех параметров и заказов.

В помещении Миграционной службы находится банк, что принимает платежи за оформление гостевой категории приглашения. Если оформление проходит через третьих лиц, то в таком случае надо платить сервисные услуги. Способ оплаты определяется этими структурами индивидуально, но в большинстве случаев половину оплачивают до, а другие деньги - после оказания услуг.



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