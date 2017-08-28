Цена туристической визы в Украину: тарифы и как провести оплату

Цена туристической визы в Украину и осуществление оплаты - две актуальные проблемы в плане изготовления визы. Ведь эти два фактора являются одними из главных на пути к получению права на пересечение украинской границы. Стоимость и процедура оплаты - все утверждено законодательными органами Украины, что направлены на регулирование визовых вопросов.

Как устанавливается цена на туристическую визу?

На формирование цены туристической визы в Украину, влияет несколько факторов. Прежде всего это категория самой санкции, ведь чем больше возможностей воспользоваться визой иностранец будет иметь, тем более высокую цену ему придется заплатить. Туристические визы согласно вышеназванного фактора можно разделить на:

1. Однократные. Они имеют большой минус - воспользоваться ими можно будет только один раз, однако по цене это самый бюджетный вариант, ведь заплатить придется не очень большую сумму. Если в приоритете экономия денег, тогда стоит выбирать этот вариант.

2. Двукратные. Такие визы имеют как плюсы, так и минусы. За небольшую доплату можно получить возможность два раза пересечь украинскую границу и поехать на отдых в эту страну. Но все равно после двух поездок надо будет обращаться в Посольство за открытием новой визовой санкции.

3. Многократные. Эти визы одни из самых популярных, ведь дают право иностранным гражданам много раз приехать на территорию украинского государства (находиться можно будет не более чем 90 суток в одном из полугодий - этот факт следует учитывать при планировании подачи на туристическую украинскую визу). Но по цене они считаются самыми дорогими, практически в два с половиной раза дороже чем одноразовые.

Также следующим фактором, который напрямую влияет на стоимость консульских услуг относительно изготовления туристической визы, является срок изготовления. Стандартный срок по которому оплачивается размер консульского сбора, что был упомянут ранее в предыдущем блоке, составляет практически две недели. Но если необходимо ранее получить туристическую украинскую визу, тогда оплачивается двойной тариф по визовому сбору в соответствии с предварительно заказанной категорией (количества возможных въездов).

Как осуществлять оплату?

В первую очередь стоит отметить, что для оплаты консульского сбора за изготовление туристической визы для путешествий в Украину стоит иметь с собой американские доллары.

Оплата осуществляется после подачи документов, если иное не предусмотрено внутренним распорядком работы той или иной дипломатической фирмы, через которую и проходит оформление этой категории визовой санкции. Для оплаты заявителю с иностранным паспортом выдается специальная квитанция, где и указана сумма в соответствии с той категории визы, которую он заказывал.



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