Эффективные советы по созданию успешной рекламы

Реклама важнейшая составляющая вашей бизнес-стратегии наряду с прямым маркетингом, проведением PR-кампаний, презентаций, разработкой web-сайта и т.д. Целью всех этих мероприятий является продвижение вашего бизнеса: доведение необходимой информации о предлагаемых продуктах или услугах до широкого круга потребителей, сообщение контактной информации, формирование успешной репутации, привлечение большего числа клиентов и в итоге, конечно же, получение большей прибыли.

Успешный иностранный опыт полностью оправдывает себя также в нашей стране, и можно выделить самые эффективные правила создания успешной рекламы.

Правило первое: используйте звучный смысловой слоган. Слоган это короткое сообщение, которое выражает основную суть вашего смыслового посыла к потенциальным потребителям. Эффективный слоган должен быть настолько кратким, чтобы человек смог воспринять его в течение максимум трех секунд, и при этом настолько содержательным, чтобы можно было уловить основную суть сообщения. Например, обратите внимание, какие слоганы звучат в рекламе иностранных марок автомобилей.

Правило второе: реклама должна быть ориентированной на определенную аудиторию и иметь свою уместную категорию размещения. Например, продукция для женщин в популярных женских журналах, а реклама машин в передаче для автолюбителей или в журналах для мужчин; реклама отелей города в аэропортах и на вокзалах. Если вы размещаете рекламу автозапчастей, то вам потребуется широкоформатная цифровая печать и размещение огромных билбордов, причем в тех районах, в которых проживает Ваша целевая аудитория. Не имеет смысла рекламировать китайские запчасти в районе, где жилье стоит больше миллиона.

Правило третье: реклама должна быть правдоподобной. Не стоит говорить о тех свойствах, качествах и возможностях, которые на самом деле преувеличены или не являются истиной. Если ваша фирма, например, предлагает такую услугу, как обучение в Англии, то в рекламе говорите только о тех преимуществах, которые реально будут вами предоставлены, сбор всех документов, организация билетов, размещение в зарубежном учебном учреждении и т.д., т.к. доверие клиента это очень важно.

Правило четвертое: Следите за эффективностью тех или иных методов рекламы, выделяйте наиболее успешные, отказывайтесь от тех, которые только впустую тратят ваши деньги. Узнавайте о бонусах и скидках при размещении вашей информации в тех или иных рекламных изданиях они бывают действительно эффективными, в то же время выгодными и экономичными.

Правило пятое: всегда нужно быть на связи и уметь общаться с клиентом. Ваша контактная информация должна быть отображена на любом вашем рекламном продукте, и вы или ваши менеджеры всегда должны быть доступными и подготовленными для звонка или визита клиентов.

И наконец, правило шестое: добавьте креатива и некоторой интриги потенциальный клиент должен быть приятно удивлен и захотеть узнать о вас больше. Только будьте умеренны и соблюдайте рамки приличия. Изюминка должна быть сладкой, без горчинки.



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