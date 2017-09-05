Где лучше всего провести отдых в зимнее время года?

В настоящий момент существует несколько видов туризма, которые зависят от места их проведения и сезонов года. В летний период – это купание на морях и реках, зимний период – катание на лыжах и сноуборде. Вариантов отдыха зимой довольно много. Перед большинством людей встает дилемма, как сделать времяпровождение во время зимнего отпуска (каникул) не только полезным, но и еще недорогим.

Виды зимнего отдыха

Как известно, виды зимнего спорта благотворно влияют на состояние здоровья человека. Поэтому надо обязательно провести отдых зимой с пользой.

Классический вариант зимнего туризма – катание на лыжах. Путешествие в европейские страны позволит получить заряд бодрости и попробовать на «вкус» свежий воздух в горах. Для тех, кто не обучен еще катанию на лыжах и сноуборде, есть услуги тренера. Он в достаточно быстрое время обучит нужным умениям. У подобных курортов обязательно имеются залитые катки, где желающие могут попробовать себя в катании на коньках. Для получения больших эмоций можно попробовать езду на санках с крутых склонов. Дети также будут довольными от этого вида зимнего отдыха.

Где отдохнуть в зимний сезон года семьей?

Вариантов проведения отдыха зимой очень много. Можно побывать с семьей на любых горнолыжных курортах Болгарии, Чехии, Словакии и других стран. Здесь можно, как покататься с детьми на лыжах, так и поиграть в зимние игры, например, снежки или слепить снеговика. Веселое настроение будет обеспечено катанием на салазках, коньках, вечерними посиделками у камина и так далее.

Туристам с детьми, конечно, следует побывать в Финляндии (Лапландии), отличающейся сильными морозами и сказочными зимами. Из сказаний известно, что проживание Санта-Клауса находится тут. Каждый год здесь проводятся всевозможные розыгрыши, праздничные мероприятия и ярмарки, которые у туристов оставляют незабываемые впечатления.

Отличным местом зимнего времяпровождения считаются и наши Карпаты, которые не уступают различным вышеупомянутым Европейским курортам, но при этом стоимость отдыха на которых достаточно приемлемая. А для отдыха с семьей можно арендовать коттедж на 4-5 человек - http://greentourism.com.ua/ru/accommodation/ и отличном провести свой отпуск. Карпаты отличаются еще самыми дешевыми ценами на все виды зимнего туризма. Здесь туристам предлагаются хорошие трассы для катаний, которые подойдут как для новичков, так и для любителей экстрима.

В зимнее время в европейских странах, конечно, предлагается большое количество развлечений, чем в постсоветских странах, но и цена у них намного больше. Правильно составленная программа развлекательных мероприятий поможет отлично провести отдых и в своей стране.



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