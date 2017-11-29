Рекомендации по эффективному размещению рекламы

Сегодня уже никого не удивишь рекламой, даже наоборот. Если раньше она вызывала интерес, привлекала людей, то в наше время практически любой вид рекламы для многих воспринимается как должное, а вследствие этого практически не приносит должной отдачи. Несмотря на такое отношение, рекламная отрасль развивается, ведь для развития любого бизнеса важным моментом является информирование потенциальных потребителей о предлагаемых товарах и услугах. И за счет высокой конкуренции в этой области у нас можно встретить невероятно большое изобилие рекламы - это и билборды, различные информационные доски, рекламные растяжки, стенды, экраны, плакаты, листовки и многое, многое другое…

Основные типы рекламы…

Условно рекламу можно разделить на два типа: информационная и эмоциональная. Информационная реклама предполагает размещение данных (адреса, телефона) в справочных изданиях или службах. Эмоциональная реклама представляет собой разнообразные изображения, баннеры, видеоролики, вызывающие у потребителя эмоции и желание приобрести товар. Для достижения эффекта такая реклама должна попасться потребителю на глаза не менее трех и не более пятнадцати раз. Чтобы обратить внимание человека на продукт и вызвать положительные эмоции о нем необходимо многократное повторение. Но если повторение превышает пятнадцать раз, то реклама уже начинает раздражать, а не вызывать интерес.

При размещении рекламы необходимо соблюдать определенные правила:

• размещать рекламу необходимо таким образом, чтобы охватить максимальную часть целевой аудитории;

• помнить, что для информационной рекламы используются информационные каналы и не используются эмоциональные, и наоборот;

• одновременно использовать несколько каналов для рекламы;

• планировать достаточный бюджет для рекламной кампании.

Если реклама эффективная, то она сразу привлекает внимание потребителя, создает положительный эмоциональный настрой, формируя позитивное отношение к производителю и продукту на подсознательном уровне. Грамотно подготовленная рекламная кампания дает ощутимые результаты и обеспечивает прибыльность бизнеса.



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