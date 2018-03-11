Склады, ангары и зернохранилища: виды и особенности

Для того чтобы зерно могло долго сохраняться, ему требуется пройти множество этапов обработки, которые в дальнейшем повлияют на его качество. Однако правильной подготовки и сушки не достаточно для достижения оптимального результата. Одним из главных и весомых критериев является выбор склада, на котором оно будет храниться, поскольку это помещение обязано соответствовать всем необходимым нормам, что предъявляются данной категории. В идеале для хранения зерна необходимо заказать ангар у компании такой как http://sunward-ukraine.com/ua/, которая специализируется на постройке данных сооружений. В таком случае вы сможете избежать еще на этапе планирования большое количество нюансов, которые позволят сохранить Ваш урожай.

Требования к складу:

• помещение должно соответствовать стандартным санитарным нормам, которые характерны для подобного рода сооружений.

• склад должен иметь хорошую вентиляцию, защиту от попадания внутрь различных внешних осадков атмосферы, соответствовать дезинсекционным нормам. Зерно должно быть здоровым, чистым и сухим, как и само складское помещение, обязательным должен быть контроль уровня влажности на складе;

• расположение всех внутренних, складских комнат и помещений должно быть максимально удобным и рассчитанным на проведение регулярного контроля состояния сырья и проведения его обработки, в случае необходимости, внутри склада;

• должна быть возможность проведения регулярной очистки и дезинсекции всех внутренних поверхностей и оборудования, а также надлежащий контроль и профилактика возникновения внешних повреждений и деформаций самого строения, которые могут привести к появлению в нем различных вредителей;

• обязательное присутствие специализированного оборудования и процессов по оптимизации зернового самотека;

• соблюдение правил техники безопасности, как помещения, так и всего сооружения;

• соответствующий объемам хранимого зерна, размер помещения, и оптимальное использование внутреннего пространства.

Разновидности складов

Отталкиваясь от методов хранения продукции, складские помещения в свою очередь могут иметь несколько разновидностей.

1. Закрома – хранение зерновой культуры, в которой, разграничивается по отсекам.

2. Помещения с горизонтальным или наклонным полом, рассчитанные на напольное хранение зерновых насыпью.

3. Склады бункерного типа, которые находятся в специализированных бункерных помещениях, рассчитаны исключительно на сохранение культуры насыпью, на ровном полу или под определенным уклоном.

4. Комбинированные складские помещения, которые могут включать в свой состав, как закрому, так и бункер, либо же имеется определенная площадь, предусмотренная для хранения зерна в виде насыпи.

5. Элеваторными складскими помещениями называются те, где зерновая масса имеет возможность находиться в вертикально установленных емкостях, подобных силосным конусам. В случае, когда элеватор имеет полную комплектацию надлежащего оборудования, рассчитанного на отгрузку и обработку крупных зерновых масс, его по праву можно признать наиболее эффективным хранилищем.

6. Ангарные склады, в отличие от всех перечисленных, имеют преимущество по скорости возведения, повышенной емкости для содержания продукции и большой устойчивостью к попаданию влаги вовнутрь. Могут быть использованы в качестве бункера для хранения насыпью.



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