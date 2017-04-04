Традиционная и альтернативные системы земледелия

При возделывании сельскохозяйственных культур часто возникает вопрос о том, какая технология выращивания эффективнее и безопаснее. Выращивание овощных культур можно осуществлять по традиционной технологии и по различным альтернативным системам, как с полным возложением всех работ на сельскохозяйственную технику Аико, так и с ограниченным применение таковой.

Под традиционным уходом стоит понимать:

обязательная предварительная обработка почвы;

обильные поливы почвы;

применение удобрений, как органических, так и минеральных;

применение химических препаратов против болезней, например, против грибковых заболеваний используются фунгициды;

применение химических препаратов против вредителей, например, против насекомых, используются инсектициды, а против клещей акарициды;

борьба с сорной растительностью с применением гербицидов;

частое рыхление почвы.

Технологии выращивание овощных культур при альтернативных системах земледелия значительно отличается от традиционных.

К альтернативным системам относятся:

Биодинамическая.

Органическая (природная).

Органо – биологическая.

Такие системы земледелия повышают плодородие почвы и значительно увеличивают качество продукции. Для альтернативных систем необходимо придерживаться главного правила – это создание максимальных природных условия.

Основные правила такого рода систем:

- в отличие от традиционных технологий, перекопка почвы не допускается. Связанно это с тем, что нарушается структура почвы и система ходов почвенных микроорганизмов;

- удобрения применятся только природного происхождения. Это могут быть зеленные удобрения сидераты, настои трав, в некоторых случаях компост навоза, а так же почвенные бактерии;

- мульчирование почвы. Это делается для того, чтобы сократить испарение влаги. Так как под прямыми солнечными лучами испарение достигает с одного гектара несколько тонн воды.

Соблюдение этих правил значительно сокращает работу в саду и разрушает миф о том, что труд на земле должен быть тяжелым. При таком выращивание улучшается не только качество продуктов и вкус. А так же данная продукция является экологически безопасной и экономически эффективной. Со временем увеличивается плодородие почвы, которая положительно влияет на рост и развитие культурных растений, что значительно увеличивает урожайность.

Сегодня большинство продвинутых садоводов используют именно приемы альтернативного земледелия.



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