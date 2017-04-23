Хитрости супермаркетов, которые заставляют нас покупать больше. Советы мелкому бизнесу на примере крупного.

Мало кто обращает на это внимание, но в крупных магазинах практически все обустроено таким образом, чтобы помочь клиенту потратить как можно больше денег, покупая при этом именно то, что ему хотят продать в первую очередь. При этом большинство магазинов уже давно приняло тот факт, что рекламировать продукцию следует не только вне магазина, но и внутри него. По этой причине мы видим постоянные скидки, рекламные баннеры, витрины. И это необходимо перенимать и мелкому бизнесу, тем более, сейчас изготовление рекламных конструкций различных размеров, форм, типов можно заказать в течение 5 минут и уже через сутки-двое посетители Вашего магазина будут покупать больше. И при этом стоит понимать, что рекламировать необходимо не залежавшийся продукт, тот который продается именно сейчас.

Прогулка по супермаркету и расположение товаров

Чтобы увидеть, как супермаркеты нас заставляют покупать больше, достаточно внимательно проследить и проанализировать путешествие рядового покупателя в супермаркете. Итак, покупатель входит в супермаркет, в котором в зимнее время тепло, а в летнее приятно обвевает прохладой кондиционеров. На фоне размеренно играет приятная музыка, которая в среднем увеличивает время нахождения в торговом зале, создает положительный настрой и располагает к незапланированным покупкам.

Обязательно имеется камера хранения, чтобы потенциальный покупатель уже на входе избавился от лишнего груза и с легким сердцем и пустыми руками направился в торговый зал. Руки его пустуют недолго, в них сразу же попадает тележка, с которой так удобно бродить по рядам. Очень удобное изобретение, но создавалось оно совсем не для удобства покупателей, а для выгоды продавцов, поскольку вместительные тележки позволяют покупать больше.

Чаще всего в магазин люди заходят за самыми необходимыми продуктами, которые не купишь про запас – хлеб и молоко. Маркетологи не преминули этим воспользоваться и расположили данные продукты в самых дальних рядах, чтобы покупатель на пути к ним получил возможность осмотреть как можно больше товара.

Путь этот, скорее всего, начнется с красивых и ароматных стеллажей с различными фруктами и овощами, такими полезными и богатыми витаминами, что трудно удержаться от покупки.

Далее движение продолжается по рядам аккуратно рассортированных товаров. При этом цвет играет немаловажную роль. Так, например, ценники на товарах будут скорее синего цвета, поскольку он усыпляет бдительность и вызывает доверие. А если вдруг запланирована распродажа, можно выделить товары красными бирками. Тогда покупатели сразу заметят то, что магазину нужно побыстрее сбыть.

Движение в супермаркете обычно медленное, ведь двигаться по переполненному тележками супермаркету весьма проблематично. А все для того, чтобы покупатели, ползая между рядов, могли охватить глазом побольше товаров.

В первую очередь при этом взгляд падает на самые красивые и дорогие товары. Они располагаются на уровне глаз, и далеко не каждый будет тянуться вверх или вниз за товарами, которые ничуть не вреднее, но на порядок дешевле. О детях заботливые маркетологи тоже не забыли и расположили все самые вредные вкусности в зоне видимости и досягаемости малышей.

Труднее всего пробиться к товарам лимитированным, с кричащим слоганом «предложение ограниченно», «только в этом месяце» и др. Ведь если ограничено – значит, товар ходовой, востребованный, а если только в этом месяце, то в другом будет уже дороже, и надо успеть взять сейчас.

Еще один интересный ход состоит в том, что продавец обещает вернуть покупателю деньги, если ему не понравится товар. Фокус в том, что из магазина покупатель выносит чужой товар, а домой приносит свой. А от своего уже гораздо труднее отказаться, да и неудобно как-то.

И напоследок самое страшное место в супермаркете – это касса и создающаяся у нее очередь. Ведь именно здесь собрана ненужная и недорогая мелочь, к которой руки сами тянутся.

Современный супермаркет словно сказочная страна, в которой время летит незаметно. Да и как его заметить, если часы здесь не предусмотрены, разве только в качестве товара. И чтобы в этой сказке не заплутать, желательно приходить подготовленным – как минимум сытым и вооруженным списком покупок.



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